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У Чернігові завершились пошуково-рятувальні роботи: скільки постраждалих

19 серпня 2023 20:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Чернігові завершились пошуково-рятувальні роботи: скільки постраждалих
Рятувальники працюють на місці удару в Чернігові. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Чернігові завершилась пошуково-рятувальна операція внаслідок удару по місту. Постраждали 136 людей, ще семеро — загинули.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко

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Пошуково-рятувальна операція в Чернігова

"Пошуково-рятувальна операція завершена: 136 постраждалих внаслідок російського удару по центральній частині міста", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що семеро загиблих. 129 поранених, з яких 15 дітей та 15 працівників поліції. 

"Щирі співчуття сім’ям загиблих. Сумуємо разом з вами", — наголосив Клименко. 

Нагадаємо, у суботу, 19 серпня, російські окупанти вдарили по центру Чернігова. В результаті атаки РФ є загиблі та поранені. У мережі показали момент "прильоту".

Виконувач обов'язків мера Чернігова Олександр Ломако заявив, що внаслідок ворожої атаки на Чернігів загинули шестеро людей. Серед них є дитина.

Міська влада оголосила в Чернігові 19-21 серпня днями жалоби. 

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