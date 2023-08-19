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Месть оккупанту: Минобороны обнародовало загадочный пост

19 августа 2023 23:05
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Месть оккупанту: Минобороны обнародовало загадочный пост
Бойцы ВСУ готовы дать достойный отпор врагу. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Министерство обороны Украины обнародовало загадочный пост о мести по отношению к оккупантам. Скорее всего, так в ведомстве лаконично решили ответить на цинические атаки врага, произошедшие 19 августа.

Соответствующий пост Минобороны обнародовало на своей странице в Telegram.

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Пост от Минобороны Украины

Министерство обороны Украины решило своеобразно отреагировать на жестокие атаки оккупантов по Украине в выходной день, 19 августа. В этот день был атакован центр Чернигова. Там уже завершилась поисково-спасательная операция. По последним данным, пострадали 136 человек, семеро — погибли.

"Жернова нашей мести мелют медленно... Но неотвратимо", — говорится в сообщении Министерства обороны Украины.

В украинской разведке также предупреждают о возможных провокациях РФ в День Независимости Украины. В ГУР призвали украинцев не пренебрегать собственной безопасностью.

Там считают, что само упоминание о независимости Украины "особо донимает РФ".

Напомним, по мере приближения в Украине праздничных дней растет и угроза террористических обстрелов со стороны РФ. Враг может готовиться к очередному обстрелу.

Сейчас вражеская корабельная группировка зафиксирована в районе юго-восточного побережья Крыма и у Новороссийска, где уже сосредоточено 13 кораблей.

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