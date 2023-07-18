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Понад 30 дронів та ракети: у Повітряних силах розповіли про нічну атаку росіян

18 липня 2023 09:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Понад 30 дронів та ракети: у Повітряних силах розповіли про нічну атаку росіян
Робота української ППО. Фото: Командування Повітряних сил
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У ніч на 18 липня окупанти атакували Україну з південного напрямку шістьома крилатими ракетами "Калібр" та 36 ударними дронами типу Shahed. Українська ППО знищила всі ракети та 31 дрон. 

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України

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У відомстві розповіли, що пуски "Калібрів" здійснювались, імовірно, з російського фрегата "Адмірал Ессен", а Shahed — з району полігону Чауда (Крим).

Українська ППО знищила шість "Калібрів", 31 ворожий ударний дрон Shahed-136/131 та один розвідувальний БпЛА.

скріншот
Знищені повітряні цілі росіян у ніч проти 18 липня. Фото: t.me/kpszsu

"Крилаті ракети "Калібр" та переважну більшість дронів-камікадзе знищено на півдні — в Одеській та Миколаївській областях, решту ударних БпЛА уражено в Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у ніч проти 18 липня в південних регіонах України звучала повітряна тривога. Вибухи лунали в Одеській та Миколаївській областях.

Також вночі ворог завдав удару по Харківщині. Проте сили ППО ліквідували ворожий дрон. 

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