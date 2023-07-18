Понад 30 дронів та ракети: у Повітряних силах розповіли про нічну атаку росіян
У ніч на 18 липня окупанти атакували Україну з південного напрямку шістьома крилатими ракетами "Калібр" та 36 ударними дронами типу Shahed. Українська ППО знищила всі ракети та 31 дрон.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.
Скільки повітряних цілей знищила українська ППО
У відомстві розповіли, що пуски "Калібрів" здійснювались, імовірно, з російського фрегата "Адмірал Ессен", а Shahed — з району полігону Чауда (Крим).
Українська ППО знищила шість "Калібрів", 31 ворожий ударний дрон Shahed-136/131 та один розвідувальний БпЛА.
"Крилаті ракети "Калібр" та переважну більшість дронів-камікадзе знищено на півдні — в Одеській та Миколаївській областях, решту ударних БпЛА уражено в Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 18 липня в південних регіонах України звучала повітряна тривога. Вибухи лунали в Одеській та Миколаївській областях.
Також вночі ворог завдав удару по Харківщині. Проте сили ППО ліквідували ворожий дрон.