Понад 30 дронів та ракети: у Повітряних силах розповіли про нічну атаку росіян

Робота української ППО. Фото: Командування Повітряних сил

У ніч на 18 липня окупанти атакували Україну з південного напрямку шістьома крилатими ракетами "Калібр" та 36 ударними дронами типу Shahed. Українська ППО знищила всі ракети та 31 дрон.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.

Читайте також:

Скільки повітряних цілей знищила українська ППО

У відомстві розповіли, що пуски "Калібрів" здійснювались, імовірно, з російського фрегата "Адмірал Ессен", а Shahed — з району полігону Чауда (Крим).

Українська ППО знищила шість "Калібрів", 31 ворожий ударний дрон Shahed-136/131 та один розвідувальний БпЛА.

Знищені повітряні цілі росіян у ніч проти 18 липня. Фото: t.me/kpszsu

"Крилаті ракети "Калібр" та переважну більшість дронів-камікадзе знищено на півдні — в Одеській та Миколаївській областях, решту ударних БпЛА уражено в Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 18 липня в південних регіонах України звучала повітряна тривога. Вибухи лунали в Одеській та Миколаївській областях.

Також вночі ворог завдав удару по Харківщині. Проте сили ППО ліквідували ворожий дрон.