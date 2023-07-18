Вибухи в Харківській області вночі 18 липня

В Харківській області вибухи: в небі "шахеди"
18 липня 2023 03:32
оновлено: 03:40
Вибухи прогриміли в нічному місті. Ілюстративне фото: google.com
На тлі масштабної повітряної тривоги вночі, 18 липня, пролунали вибухи в Харківській області. Вся головна інформація про це в нашій статті.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
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Вибухи в Харківській області 18 липня
Оновлено 03:37. У Харківській області прогриміли вибухи. За попередньою інформацією, працює ППО.
Нагадаємо, що в Миколаєві та Одесі вночі, 18 липня, лунають вибухи. Все, що наразі про це відомо, читайте в нашій статті.
Також ми повідомляли, що в Одесі вночі, 18 липня, гримлять потужні вибухи. Ми зібрали всю важливу інформацію про цю подію.
Додамо, що в Одесі гримлять вибухи вночі, 18 липня. Дізнайтесь актуальну інформацію про цю подію з нашої статті.