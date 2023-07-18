Более 30 дронов и ракеты: в Воздушных силах рассказали о ночной атаке россиян
В ночь на 18 июля оккупанты атаковали Украину с южного направления шестью крылатыми ракетами "Калибр" и 36 ударными дронами типа Shahed. Украинская ПВО уничтожила все ракеты и 31 дрон.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.
Сколько воздушных целей уничтожила украинская ПВО
В ведомстве рассказали, что пуски "Калибров" осуществлялись предположительно с российского фрегата "Адмирал Эссен", а Shahed — из района полигона Чауда (Крым).
Украинская ПВО уничтожила шесть "Калибров", 31 вражеский ударный дрон Shahed-136/131 и один разведывательный БпЛА.
"Крылатые ракеты "Калибр" и подавляющее большинство дронов-камикадзе уничтожены на юге — в Одесской и Николаевской областях, остальные ударные БпЛА поражены в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях", — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 18 июля в южных регионах Украины звучала воздушная тревога. Взрывы раздавались в Одесской и Николаевской областях.
Также ночью враг нанес удар по Харьковской области. Однако силы ПВО ликвидировали вражеский дрон.