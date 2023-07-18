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Более 30 дронов и ракеты: в Воздушных силах рассказали о ночной атаке россиян

18 июля 2023 09:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Более 30 дронов и ракеты: в Воздушных силах рассказали о ночной атаке россиян
Работа украинской ПВО. Фото: Командование Воздушных сил
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 18 июля оккупанты атаковали Украину с южного направления шестью крылатыми ракетами "Калибр" и 36 ударными дронами типа Shahed. Украинская ПВО уничтожила все ракеты и 31 дрон.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.

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В ведомстве рассказали, что пуски "Калибров" осуществлялись предположительно с российского фрегата "Адмирал Эссен", а Shahed — из района полигона Чауда (Крым).

Украинская ПВО уничтожила шесть "Калибров", 31 вражеский ударный дрон Shahed-136/131 и один разведывательный БпЛА.

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Уничтоженные воздушные цели россиян в ночь на 18 июля. Фото: t.me/kpszsu

"Крылатые ракеты "Калибр" и подавляющее большинство дронов-камикадзе уничтожены на юге — в Одесской и Николаевской областях, остальные ударные БпЛА поражены в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 18 июля в южных регионах Украины звучала воздушная тревога. Взрывы раздавались в Одесской и Николаевской областях.

Также ночью враг нанес удар по Харьковской области. Однако силы ПВО ликвидировали вражеский дрон.

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