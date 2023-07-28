Понад 500 окупантів знищили ЗСУ за минулу добу: оновлені дані Генштабу

Воїн ЗСУ цілиться. Ілюстративне фото: Генеральний штаб ЗС України

Російська армія станом на 28 липня за час повномасштабної війни втратила близько 244830 своїх солдатів. Окупанти втрачають танки, бронемашини, артилерійські системи та іншу техніку.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Впродовж 27 липня українські військові ліквідували близько 560 окупантів. Також армія РФ втратила 4 танки, 14 бронемашин, 30 артилерійські системи,1 засіб ППО, 11 безпілотників та 11 одиниць автомобільної техніки.

Втрати окупантів за час повномасштабного вторгнення

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 244830 (+560) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 4190 (+4) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 8161 (+14) од,

артилерійських систем / artillery systems – 4775 (+30) од,

РСЗВ / MLRS – 698 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 458 (+1) од,

літаків / aircraft – 315 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 311 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 4007 (+11),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1347 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 7240 (+11) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 709 (+1).

Втрати російської армії на 28 липня 2023 року. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, стало відомо навіщо росіяни на Куп'янському зосередили немалу кількість військ та техніки.