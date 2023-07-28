Более 500 оккупантов уничтожили ВСУ за минувшие сутки: обновленные данные Генштаба

Воин ВСУ целится. Иллюстративное фото: Генеральный штаб ВС Украины

Российская армия по состоянию на 28 июля за время полномасштабной войны потеряла около 244 830 своих солдат. Оккупанты теряют танки, бронемашины, артиллерийские системы и другую технику.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Читайте также:

Потери россиян за сутки

В течение 27 июля украинские военные ликвидировали около 560 окупантов. Также армия РФ потеряла 4 танка, 14 бронемашин, 30 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, 11 беспилотников и 11 единиц автомобильной техники.

Потери окупантов за время полномасштабного вторжения

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава / personnel ‒ около/ about 244830 (+560) человек ликвидировано / persons were liquidated,

танков / tanks ‒ 4190 (+4) ед,

боевых бронированных машин / APV ‒ 8161 (+14) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 4775 (+30) ед,

РСЗО / MLRS – 698 (+0) ед,

средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 458 (+1) ед,

самолетов / aircraft – 315 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 311 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 4007 (+11),

крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 1347 (+0),

корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 7240 (+11) ед,

специальная техника / special equipment ‒ 709 (+1).

Утраты армии РФ на 28 июля 2023 года. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, стало известно, зачем россияне на Купянском сосредоточили немалое количество войск и техники.