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Более 500 оккупантов уничтожили ВСУ за минувшие сутки: обновленные данные Генштаба

28 июля 2023 08:52
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Более 500 оккупантов уничтожили ВСУ за минувшие сутки: обновленные данные Генштаба
Воин ВСУ целится. Иллюстративное фото: Генеральный штаб ВС Украины
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Российская армия по состоянию на 28 июля за время полномасштабной войны потеряла около 244 830 своих солдат. Оккупанты теряют танки, бронемашины, артиллерийские системы и другую технику.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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В течение 27 июля украинские военные ликвидировали около 560 окупантов. Также армия РФ потеряла 4 танка, 14 бронемашин, 30 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, 11 беспилотников и 11 единиц автомобильной техники.

Потери окупантов за время полномасштабного вторжения

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава / personnel ‒ около/ about 244830 (+560) человек ликвидировано / persons were liquidated,
  • танков / tanks ‒ 4190 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин / APV ‒ 8161 (+14) ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems – 4775 (+30) ед,
  • РСЗО / MLRS – 698 (+0) ед,
  • средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 458 (+1) ед,
  • самолетов / aircraft – 315 (+0) ед,
  • вертолетов / helicopters – 311 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 4007 (+11),
  • крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 1347 (+0),
  • корабли /катера/warships/boats ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 7240 (+11) ед,
  • специальная техника / special equipment ‒ 709 (+1).
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Утраты армии РФ на 28 июля 2023 года. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, стало известно, зачем россияне на Купянском сосредоточили немалое количество войск и техники.

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