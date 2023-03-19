Понад 700 окупантів та десятки одиниць техніки: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу

За час повномасштабної війни росія втратила майже 165 тисяч особового складу

Кількість знищених російських окупантів протягом 18 березня становить понад 700 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ліквідовані окупанти

Упродовж 18 березня українські захисники ліквідували 710 російських окупантів.

Окрім того, ворог втратив 21 танк, 23 броньовані машини та вісім артилерійських установок.

Загальні втрати ворога за час війни

Загальні бойові втрати армії країни-агресора наступні:

особового складу — близько 164910 (+710) осіб ліквідовано

танків — 3532 (+21) од.,

бойових броньованих машин — 6853 (+23) од.,

артилерійських систем — 2568 (+8) од.,

РСЗВ — 507 (+1) од.,

засоби ППО — 268 (+3) од.,

літаків — 305 (+0) од.,

гелікоптерів — 290 (+0) од.,

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2159 (+0),

крилаті ракети — 907 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5408 (+4) од.,

спеціальна техніка — 262 (+3).

Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат заявив, що для успішного контрнаступу Україні потрібні далекобійні засоби протиповітряної оборони і сучасні багатоцільові винищувачі. Це допоможе завоювати перевагу у повітрі.