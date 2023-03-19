Более 700 окупантов и десятки единиц техники: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки

За время полномасштабной войны россия потеряла почти 165 тысяч личного состава

Число уничтоженных российских оккупантов в течение 18 марта составляет более 700 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Ликвидированные оккупанты

В течение 18 марта украинские защитники ликвидировали 710 российских оккупантов.

Кроме того, враг потерял 21 танк, 23 бронированных машин и восемь артиллерийских установок.

Общие потери врага за время войны

Общие боевые потери армии страны-агрессора:

личного состава — около 164910 (+710) человек ликвидировано,

танков — 3532 (+21) ед.,

боевых бронированных машин — 6853 (+23) ед.,

артиллерийских систем — 2568 (+8) ед.,

РСЗО — 507 (+1) ед.,

средства ПВО — 268 (+3) ед.,

самолетов — 305 (+0) ед.,

вертолетов — 290 (+0) ед.,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2159 (+0),

крылатые ракеты — 907 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн — 5408 (+4) ед.,

специальная техника — 262 (+3).

Напомним, ранее спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат заявил, что для успешного контрнаступления Украине нужны дальнобойные средства противовоздушной обороны и современные многоцелевые истребители. Это поможет завоевать преимущество в воздухе.