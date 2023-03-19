Более 700 окупантов и десятки единиц техники: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки
Число уничтоженных российских оккупантов в течение 18 марта составляет более 700 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
-
Украинские банки будут проверять клиентов на связи с рф
-
В Польше украинским беженцам обещают новую финпомощь: как получить 500 злотых
-
Российские СМИ утверждают, что путин посетил оккупированный Мариуполь
-
Захарова заявила, что российские войска не имеют отношения к установлению мира в Украине
-
В Украине обновили налогообложение доходов военных: что изменится на время войны
-
Пригожин готовит объяснение о неудачах "вагнеровцев" вокруг Бахмута, — ISW
-
Днепр-1 снова лидер, фиаско Динамо против Зари, ничьи Львова, Кривбасса и Ворсклы и Металлиста 1925
-
Именины Елены 19 марта: самые теплые поздравления в прозе, стихах и открытках
-
День Константина и Елены 19 марта: какие существуют запреты в этот день и важные традиции
-
Одесситов ждет потепление: какой будет погода в воскресенье
Ликвидированные оккупанты
В течение 18 марта украинские защитники ликвидировали 710 российских оккупантов.
Кроме того, враг потерял 21 танк, 23 бронированных машин и восемь артиллерийских установок.
Общие потери врага за время войны
Общие боевые потери армии страны-агрессора:
- личного состава — около 164910 (+710) человек ликвидировано,
- танков — 3532 (+21) ед.,
- боевых бронированных машин — 6853 (+23) ед.,
- артиллерийских систем — 2568 (+8) ед.,
- РСЗО — 507 (+1) ед.,
- средства ПВО — 268 (+3) ед.,
- самолетов — 305 (+0) ед.,
- вертолетов — 290 (+0) ед.,
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2159 (+0),
- крылатые ракеты — 907 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5408 (+4) ед.,
- специальная техника — 262 (+3).
Напомним, ранее спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат заявил, что для успешного контрнаступления Украине нужны дальнобойные средства противовоздушной обороны и современные многоцелевые истребители. Это поможет завоевать преимущество в воздухе.