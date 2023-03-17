У Повітряних силах розповіли, що потрібно ЗСУ для ефективного контрнаступу
Для успішного контрнаступу Україні потрібні далекобійні засоби протиповітряної оборони і сучасні багатоцільові винищувачі. Це допоможе завоювати перевагу у повітрі.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.
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Юрій Ігнат наголосив, що для успішного контрнаступу Україні треба зупинити ворога, взявши перевагу у небі. Також важливо перебити логістику загарбників, аби ті залишились без боєприпасів та пального.
"Для досягнення успіху в контрнаступальній операції потрібно: зупинити ворога (його атакувальні дії), далі — завоювання переваги в повітрі, а цього можна досягти сучасними потужними засобами ППО і сучасними винищувачами, які забезпечать це панування в повітрі на окупованій території, і перебити логістику постачання ворога пальним і боєприпасами", — зазначив речник Повітряних сил ЗСУ.
Саме для успішності майбутнього контрнаступу Юрій Ігнат закликав партнерів надати Україні більше ППО і сучасні багатоцільові винищувачі.
Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що військовий потенціал росії практично дійшов до межі.