Втрати російської армії на 21 лютого

Українські захисники за добу знищили велику кількість російських загарбників та одиниць військової техніки росіян

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 700 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Ліквідовані загарбники

За 20 лютого українські захисники знищили на фронтах війни понад 700 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили десять танків, дев’ять бронемашин та чотири артилерійські системи.

Загальні втрати окупаційної армії за час війни

Загальні бойові втрати російської армії такі:

особового складу — близько 144 440 (+760) осіб ліквідовано;

танків — 3 326 (+10) од.;

бойових броньованих машин — 6 562 (+9) од.;

артилерійських систем — 2 338 (+4) од.;

РСЗВ — 471 (+0) од.;

засобів ППО — 243 (+0) од.;

літаків — 299 (+0) од.;

гелікоптерів — 287 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 023 (+5);

крилатих ракет — 873 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 210 (+1) од.;

спеціальної техніки — 226 (+1).

Нагадаємо, що ЗСУ за минулу добу завдали 16 ударів по окупантах.

Фото: Генштаб