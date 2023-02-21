Потери российской армии на 21 февраля

Более 700 военных и десятки единиц бронетехники: Генштаб назвал свежие потери рф
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 700 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
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Ликвидированные захватчики
За 20 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 700 российских окупантов.
Кроме того, россияне потеряли десять танков, девять бронемашин и четыре артиллерийские системы.
Общие потери оккупационной армии за время войны
Общие боевые потери российской армии таковы:
- личного состава — около 144 440 (+760) человек ликвидировано;
- танков — 3 326 (+10) ед.;
- боевых бронированных машин — 6 562 (+9) ед.;
- артиллерийских систем — 2 338 (+4) ед.;
- РСЗО — 471 (+0) ед.;
- средств ПВО — 243 (+0) ед.;
- самолетов — 299 (+0) ед.;
- вертолетов — 287 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 2023 (+5);
- крылатых ракет — 873 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 210 (+1) ед.;
- специальной техники — 226 (+1).
Напомним, что ВСУ за минувшие сутки нанесли 16 ударов по оккупантам.
Фото: Генштаб