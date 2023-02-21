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Более 700 военных и десятки единиц бронетехники: Генштаб назвал свежие потери рф

21 февраля 2023 08:51
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Потери российской армии на 21 февраля
Украинские защитники за сутки уничтожили большое количество российских захватчиков и единиц военной техники россиян
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 700 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 20 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 700 российских окупантов.

Кроме того, россияне потеряли десять танков, девять бронемашин и четыре артиллерийские системы.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери российской армии таковы:

  • личного состава — около 144 440 (+760) человек ликвидировано;
  • танков — 3 326 (+10) ед.;
  • боевых бронированных машин — 6 562 (+9) ед.;
  • артиллерийских систем — 2 338 (+4) ед.;
  • РСЗО — 471 (+0) ед.;
  • средств ПВО — 243 (+0) ед.;
  • самолетов — 299 (+0) ед.;
  • вертолетов — 287 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2023 (+5);
  • крылатых ракет — 873 (+0);
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 210 (+1) ед.;
  • специальной техники — 226 (+1).

Потери россиян на 21 февраля

Напомним, что ВСУ за минувшие сутки нанесли 16 ударов по оккупантам.

Фото: Генштаб

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