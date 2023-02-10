Втрати окупантів на 10 лютого — дані від Генштабу ЗСУ

Понад 730 ліквідованих загарбників за добу: у Генштабі розповіли про втрати ворога на фронті
За минулу добу українські військові ліквідували понад 730 російських окупантів. Всього з початку повномасштабної війни в Україні знищено вже більш як 135 тисяч російських загарбників.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
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Ліквідовані окупанти
За 9 лютого українські захисники знищили на фронтах війни понад 730 російських окупантів.
Крім того, росіяни втратили три танки, три бронемашини, сім артилерійських систем, одну ворожу ППО, три БпЛА та один гелікоптер.
Загальні втрати російської армії за час війни
Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:
- особового складу — близько 135 740 (+730) осіб ліквідовано;
- танків — 3 258 (+3) од.;
- бойових броньованих машин — 6 471 (+7) од.;
- артилерійських систем — 2 251 (+7) од.;
- РСЗВ — 463 (+0) од.;
- засобів ППО — 233 (+1) од.;
- літаків — 295 (+0) од.;
- гелікоптерів — 286 (+1) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1 970 (+3);
- крилатих ракет — 796 (+0);
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5 126 (+5) од.;
- спеціальної техніки — 211 (+0).
Як відомо, за 8 лютого українські захисники знищили 910 окупантів. Крім того, росіяни втратили два танки, десять бронемашин, вісім артилерійських систем та дві ракетні системи залпового вогню.
7 лютого Сили оборони України ліквідували орієнтовно також понад 900 російських військових.
Натомість протягом 6 лютого українські захисники знищили рекордну кількість окупантів. Орієнтовна кількість знищених склала 1030 осіб.