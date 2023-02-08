Втрати російської армії на 8 лютого

Українські захисники за добу ліквідували велику кількість одиниць живої сили та військової техніки ворога

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 900 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й авіацію.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Ліквідовані окупанти

За 7 лютого українські захисники знищили на фронтах війни понад 900 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили вісім танків,15 бронемашин, чотири артилерійські системи, один літак і один гелікоптер.

Загальні втрати російської армії за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 134 100 (+910) осіб ліквідовано;

танків — 3 253 (+8) од.;

бойових броньованих машин — 6 458 (+15) од.;

артилерійських систем — 2 236 (+4) од.;

РСЗВ — 461 (+0) од.;

засобів ППО — 228 (+1) од.;

літаків — 295 (+1) од.;

гелікоптерів — 285 (+1) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1 961 (+3);

крилатих ракет — 796 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 112 (+5) од.;

спеціальної техніки — 211 (+3).

Нагадаємо, що протягом попередньої доби, 6 лютого, за інформацією Генерального штабу, Сили оборони України знищили орієнтовно 1030 російських окупантів, що є рекордним показником за час війни, розв’язаної володимиром путіним проти України.

Додамо, що авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 12 ударів по місцях зосередження особового складу та військової техніки російських загарбників.

Крім того, були уражені дві позиції зенітно-ракетних комплексів окупантів.

Артилерія ж та ракетні підрозділи ЗСУ за минулу добу обстріляли два пункти управління російських військ, один склад боєприпасів та сім районі зосередження окупаційних підрозділів.

Фото: Генштаб ЗСУ