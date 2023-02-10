Потери оккупантов на 10 февраля — данные от Генштаба ВСУ

Более 730 ликвидированных захватчиков за сутки: в Генштабе рассказали о потерях врага на фронте
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали более 730 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны в Украине уничтожено более 135 тысяч российских захватчиков.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Ликвидированные оккупанты
За 9 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 730 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли три танка, три бронемашины, семь артиллерийских систем, одну вражескую ПВО, три БпЛА и один вертолет.
Общие потери русской армии за время войны
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава — около 135 740 (+730) человек ликвидировано;
- танков — 3 258 (+3) ед.;
- боевых бронированных машин — 6 471 (+7) ед.;
- артиллерийских систем — 2 251 (+7) ед.;
- РСЗО — 463 (+0) ед.;
- средств ПВО — 233 (+1) ед.;
- самолетов — 295 (+0) ед.;
- вертолетов — 286 (+1) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 1970 (+3);
- крылатых ракет — 796 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5 126 (+5) ед.;
- специальной техники — 211 (+0).
Как известно, за 8 февраля украинские защитники уничтожили 910 оккупантов. Кроме того, россияне потеряли два танка, десять бронемашин, восемь артиллерийских систем и две ракетные системы залпового огня.
7 февраля Силы обороны Украины ликвидировали ориентировочно более 900 российских военных.
В течение 6 февраля украинские защитники уничтожили рекордное количество оккупантов. Примерное количество уничтоженных составило 1030 человек.