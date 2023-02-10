Потери оккупантов на 10 февраля — данные от Генштаба ВСУ

Оккупанты терпят огромные потери в Украине

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали более 730 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны в Украине уничтожено более 135 тысяч российских захватчиков.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Ликвидированные оккупанты

За 9 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 730 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли три танка, три бронемашины, семь артиллерийских систем, одну вражескую ПВО, три БпЛА и один вертолет.

Общие потери русской армии за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава — около 135 740 (+730) человек ликвидировано;

танков — 3 258 (+3) ед.;

боевых бронированных машин — 6 471 (+7) ед.;

артиллерийских систем — 2 251 (+7) ед.;

РСЗО — 463 (+0) ед.;

средств ПВО — 233 (+1) ед.;

самолетов — 295 (+0) ед.;

вертолетов — 286 (+1) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 1970 (+3);

крылатых ракет — 796 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 5 126 (+5) ед.;

специальной техники — 211 (+0).

Как известно, за 8 февраля украинские защитники уничтожили 910 оккупантов. Кроме того, россияне потеряли два танка, десять бронемашин, восемь артиллерийских систем и две ракетные системы залпового огня.

7 февраля Силы обороны Украины ликвидировали ориентировочно более 900 российских военных.

В течение 6 февраля украинские защитники уничтожили рекордное количество оккупантов. Примерное количество уничтоженных составило 1030 человек.