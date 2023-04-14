Понад 80% поранених військових повертаються на фронт, — президент НАМН

Президент НАМК Віталій Цимбалюк під час круглого столу "Інновації українських медиків у порятунку та реабілітації поранених військовослужбовців". Фото: Military Media Center

Президент Національної Академії медичних наук України Віталій Цимбалюк повідомив на круглому столі в Military Media Center, що понад 80% українських військових , які отримали поранення в зоні бойових дій, повертаються на службу після лікування. Він також зазначив, що об'єднання зусиль військової та цивільної систем охорони здоров'я у єдиний медичний простір дозволило знизити смертність на етапі евакуації до 1,35%.

Про це повідомляє Military Media Center.

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Віталій Цимбалюк також наголосив, що акубаротравма, або контузія, є одним із основних проявів мінно-вибухової травми та становить 6,6% - 7,1% у загальній структурі бойових санітарних втрат. Понад 93% госпіталізованих, які постраждали в зоні бойових дій, мають акубаротравматичну поразку як основну або супутню.

Для доставки воїнів із серцевими пораненнями до медичних закладів у Харкові потрібно 6-8 годин, а у Києві — 12 годин. Ці дані свідчать про значний успіх українських медиків у порятунку та реабілітації поранених військовослужбовців.

Президент НАМК Віталій Цимбалюк. Фото: Military Media Center

Нагадаємо, що командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що зараз українська система протиповітряної оборони має дуже високий клас готовності. Українські військові завжди готові до можливих ракетних атак з боку Росії.