Угроза атак РФ на Пасху: Наев оценил готовность украинской противовоздушной обороны

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявляет, что сейчас украинская система противовоздушной обороны имеет очень высокий класс готовности. Украинские военные всегда находятся в готовности к возможным ракетным атакам со стороны России.

Об этом Сергей Наев отметил в видеокомментарии, обнародованном командованием Объединенных сил ВСУ в Facebook.

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Наев заверил, что украинские силы ПВО готовы к отражению возможного воздушного нападения на Пасху.

"Мы должны понимать, что к этому необходимо готовиться. У нас готовится система противовоздушной обороны, мы принимаем меры по ее маневру и выдвижению на те или иные направления под общим руководством Воздушных сил и командование противовоздушной обороны моей группировки", — отметил он.

Командующий Объединенными силами отметил, что враг не оставил своих планов по атакам против Украины.

"Враг не оставил свои коварные замыслы. Но мы готовы к нивелированию его действий и уменьшению его попаданий. Будем делать все, чтобы враг не помешал нам отпраздновать пасхальные праздники", — сказал Наев.

Он подчеркнул, что сейчас у украинской системы противовоздушной обороны очень высокий класс готовности.

"Об этом свидетельствует то, что процент воздушных целей, уничтожающих наши силы и средства, намного превышает показатели других военных конфликтов прошлого", — заявил Наев.

Напомним, ранее спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат пояснил, что в настоящее время военные не могут дать однозначного ответа на вопрос, может ли Россия нанести массированный удар по Украине на Пасху. Украинцам следует быть готовыми к ракетной атаке в любое время.

В то же время руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что на Пасху, как и в любой день, не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги.