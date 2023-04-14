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Более 80% раненых военных возвращаются на фронт, — президент НАМН

14 апреля 2023 16:26
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Более 80% раненых военных возвращаются на фронт, — президент НАМН
Президент НАМК Виталий Цымбалюк во время круглого стола "Инновации украинских медиков в спасении и реабилитации раненых военнослужащих". Фото: Military Media Center
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Национальной Академии медицинских наук Украины, Виталий Цымбалюк, сообщил на круглом столе в Military Media Center, что более 80% украинских военных, получивших ранения в зоне боевых действий, возвращаются на службу после лечения. Он также отметил, что объединение усилий военной и гражданской систем здравоохранения в единое медицинское пространство позволило снизить смертность на этапе эвакуации до 1,35%.

Об этом сообщает Military Media Center.

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Виталий Цымбалюк также подчеркнул, что акубаротравма, или контузия, является одним из основных проявлений минно-взрывной травмы и составляет 6,6% - 7,1% в общей структуре боевых санитарных потерь. Более 93% госпитализированных, пострадавших в зоне боевых действий, имеют акубаротравматическое поражение как основное или сопутствующее.

Для доставки воинов с сердечными ранениями в медицинские учреждения в Харькове требуется 6-8 часов, а в Киеве — 12 часов. Эти данные свидетельствуют о значительном успехе украинских медиков в спасении и реабилитации раненых военнослужащих.

Президент НАМК Виталий Цымбалюк
Президент НАМК Виталий Цымбалюк. Фото: Military Media Center

Напомним, что командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что сейчас украинская система противовоздушной обороны имеет очень высокий класс готовности. Украинские военные всегда находятся в готовности к возможным ракетным атакам со стороны России.

 

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