Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow "Понаїхавші" до Маріуполя росіяни домагаються до жінок, але Путіну плювати arrow

"Понаїхавші" до Маріуполя росіяни домагаються до жінок, але Путіну плювати

19 травня 2023 18:35
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
"Понаїхавші" до Маріуполя росіяни домагаються до жінок, але Путіну плювати
Президент країни-терориста Росії Володимир Путін. Фото: REUTERS
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

У Маріуполі поступає все більше скарг щодо домагання росіян, які приїхали до міста, до жінок так дітей. На проблеми, пов'язані з такою міграцією, Путін відреагував черговим звинуваченням ворогів.

Про заяви маріупольців пише телеграм-канал Андрющенко Times.

Читайте також:

Міграційне питання 

В одному з маріупольських телеграм-каналів опублікували звернення жінки, яка просить начальників приїжджих з Росії на заробітки мусульман наглядати за своїми підлеглими. 

"Бігтимете за дівчатами на вулиці, їздитимете і вистежуватимете в транспорті, тикатимете на нас пальцем і лізтимете мацати дітей, скарги надходитимуть не тільки в комендатуру на кожного з вас. Вас депортують на***н звідси за ваші витівки і стеження на морі за дівчатками, у яких навіть фігура не сформована", — пише жінка.

Схоже, таких випадків у місті багато. Однак інтереси жителів окупованих міст не сильно хвилюють російську владу.

Путін під час засідання Ради з міжнародної безпеки заявив, що в питаннях міграційної політики виходитиме з інтересів росіян, "щоб не створювати ризиків в безпеці, соціальній сфері та трудовій сфері".

"І тут наші так звані противники намагаються нам завадити, створити нові проблеми", — коментує президент країни-терориста проблеми якості міжнаціональних відносин в країні.

Нагадаємо, на цьому ж засіданні Ради з міжнародних відносин Путін "відмочив" анекдот про недоумків, витримавши паузу, що учасники посміялись.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

Новина з фото

12:32 "Як же я скучила": Мохаммад Захур після розлучення забрав у Камалії дітей?

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB