"Понаїхавші" до Маріуполя росіяни домагаються до жінок, але Путіну плювати

Президент країни-терориста Росії Володимир Путін. Фото: REUTERS

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

У Маріуполі поступає все більше скарг щодо домагання росіян, які приїхали до міста, до жінок так дітей. На проблеми, пов'язані з такою міграцією, Путін відреагував черговим звинуваченням ворогів.

Про заяви маріупольців пише телеграм-канал Андрющенко Times.

Читайте також:

Міграційне питання

В одному з маріупольських телеграм-каналів опублікували звернення жінки, яка просить начальників приїжджих з Росії на заробітки мусульман наглядати за своїми підлеглими.

"Бігтимете за дівчатами на вулиці, їздитимете і вистежуватимете в транспорті, тикатимете на нас пальцем і лізтимете мацати дітей, скарги надходитимуть не тільки в комендатуру на кожного з вас. Вас депортують на***н звідси за ваші витівки і стеження на морі за дівчатками, у яких навіть фігура не сформована", — пише жінка.

Схоже, таких випадків у місті багато. Однак інтереси жителів окупованих міст не сильно хвилюють російську владу.

Путін під час засідання Ради з міжнародної безпеки заявив, що в питаннях міграційної політики виходитиме з інтересів росіян, "щоб не створювати ризиків в безпеці, соціальній сфері та трудовій сфері".

"І тут наші так звані противники намагаються нам завадити, створити нові проблеми", — коментує президент країни-терориста проблеми якості міжнаціональних відносин в країні.

Нагадаємо, на цьому ж засіданні Ради з міжнародних відносин Путін "відмочив" анекдот про недоумків, витримавши паузу, що учасники посміялись.