"Понаехавшие" в Мариуполь россияне домогаются к женщинам, но Путину плевать

Президент страны-террориста России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Мария Кагал Редактор международного отдела

В Мариуполе поступает все больше жалоб о домагательствах приехавших в город россиян к женщинам и детям. На проблемы, связанные с такой миграцией, Путин отреагировал очередным обвинением врагов.

О заявлениях мариупольцев пишет телеграмм-канал Андрющенко Times.

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В одном из мариупольских телеграмм-каналов опубликовали обращение женщины, которая просит начальников приезжих из России на заработки мусульман присматривать за своими подчиненными.

"Будете бежать за девушками на улице, ездить и выслеживать в транспорте, тыкать на нас пальцем и лезть щупать детей, жалобы будут поступать не только в комендатуру на каждого из вас. Вас депортируют нахрен отсюда за ваши выходки и слежки на море за девочками, у которых даже фигура не сформирована", — пишет женщина.

Похоже, подобных случаев в городе много. Однако интересы жителей оккупированных городов не сильно беспокоят российские власти.

Путин во время заседания Совета по международной безопасности заявил, что в вопросах миграционной политики будет исходить из интересов россиян, "чтобы не создавать риски в безопасности, социальной и трудовой сфере".

"И здесь наши так называемые противники пытаются нам помешать, создать новые проблемы", — комментирует президент страны-террориста проблемы качества межнациональных отношений в стране.

Напомним, на этом же заседании Совета по международным отношениям Путин "отмочил" анекдот о слабоумиях, выдержав паузу, что участники посмеялись.