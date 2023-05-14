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Городские власти Мариуполя показали, как оккупанты "восстанавливают город"

14 мая 2023 10:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Городские власти Мариуполя показали, как оккупанты "восстанавливают город"
Последствия "русского мира" в Мариуполе. Фото: Петр Андрющенко/ Telegram
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

С апреля 2022 года россияне начали массово штурмовать город Мариуполь. За все время оккупации оккупанты только разрушают город и его окружающую среду.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Городские власти показали видео, как на фоне полностью разрушенных многоэтажек дети играют на детской площадке, которая, на удивление, уцелела.

"Топ вопрос о Мариуполе, восстанавливают ли там что-то россияне. Ну… смотрите сами. Кирова. Новые дома. Правда, похоже на восстановление?" — написал Андрющенко.

Напомним, недавно Петр Андрющенко показал тела мертвых дельфинов, которые заметили на побережье города. Оккупанты превратили город в стихийную свалку, где нет никакого профессионального контроля за загрязнением почвы, рек и моря.

Также недавно в Мариупольском городском совете рассказали, что с начала полномасштабного вторжения россияне уничтожили более двух тысяч многоквартирных домов в городе, где жили мирные жители. Таким образом, оккупанты хотят скрыть свои военные преступления.

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