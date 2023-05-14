Городские власти Мариуполя показали, как оккупанты "восстанавливают город"
С апреля 2022 года россияне начали массово штурмовать город Мариуполь. За все время оккупации оккупанты только разрушают город и его окружающую среду.
Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Как оккупанты "восстанавливают" Мариуполь
Городские власти показали видео, как на фоне полностью разрушенных многоэтажек дети играют на детской площадке, которая, на удивление, уцелела.
"Топ вопрос о Мариуполе, восстанавливают ли там что-то россияне. Ну… смотрите сами. Кирова. Новые дома. Правда, похоже на восстановление?" — написал Андрющенко.
Напомним, недавно Петр Андрющенко показал тела мертвых дельфинов, которые заметили на побережье города. Оккупанты превратили город в стихийную свалку, где нет никакого профессионального контроля за загрязнением почвы, рек и моря.
Также недавно в Мариупольском городском совете рассказали, что с начала полномасштабного вторжения россияне уничтожили более двух тысяч многоквартирных домов в городе, где жили мирные жители. Таким образом, оккупанты хотят скрыть свои военные преступления.