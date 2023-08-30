Попались на гарячому: окупанти крадуть українське зерно в Маріуполі

Українське зерно. Фото: Agro Polit

У Маріуполі окупанти вкотре попалися на крадіжці українського зерна. Вони полагодили конвеєрну стрічку для погрузки.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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За словами Петра Андрющенка, росіяни вже полагодили конвеєрну стрічку для погрузки, що значно спрощує та пришвидшує завантаження українського зерна.

"Цілком можливо що тепер зерно піде здебільше морем. Бо досі зберігалась тенденція домінування автоперевезень", — зазначив радник.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що окупаційна адміністрація Маріуполя розробила "план розвитку" міста. Він передбачає збільшення його населення приблизно до 300 тисяч за допомогою російських мігрантів.