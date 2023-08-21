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Росіяни хочуть заповнити Маріуполь емігрантами з РФ, — ЦНС

21 серпня 2023 01:35
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росіяни хочуть заповнити Маріуполь емігрантами з РФ, — ЦНС
Жінки на вулиці окупованого Маріуполя. Фото: Telegram Петра Андрющенка
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Окупаційна адміністрація Маріуполя розробила "план розвитку" міста. Він передбачає збільшення його населення приблизно до 300 тисяч за рахунок російських мігрантів.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву із посиланням на джерела в українському підпіллі.

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"Заплановані демографічні зміни мають бути втілені до 2035 року. Для того, щоб їх стимулювати, Кремль розпочав реалізацію програми пільгових іпотек для громадян РФ. Крім цього, окупанти завозять на ТОТ заробітчан та держслужбовців з депресивних регіонів РФ", — йдеться в повідомленні.

Мешканців Маріуполя при цьому примусово депортують на територію Росії. 

Нагадаємо, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко наголосив, що після звільнення від російських окупантів Маріуполь потрібно буде відбудовувати "з нуля". Росія під виглядом "відбудови" продовжує лише руйнувати місто.

Також ми писали, що у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни розпочали нову хвилю жорстоких зачисток та перевірок. Після таких дій люди просто зникають.

 

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