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Попались с поличным: оккупанты воруют украинское зерно в Мариуполе

30 августа 2023 11:51
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Попались с поличным: оккупанты воруют украинское зерно в Мариуполе
Украинское зерно. Фото: Agro Polit
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Мариуполе оккупанты в очередной раз попались на краже украинского зерна. Они починили конвейерную ленту для погрузки.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По словам Петра Андрющенко, россияне уже починили конвейерную ленту для погрузки, что значительно упрощает и ускоряет загрузку украинского зерна.

"Вполне возможно, что теперь зерно пойдет в основном морем. Потому что до сих пор сохранялась тенденция доминирования автоперевозок", — отметил советник.

Напомним, что недавно мы писали, что оккупационная администрация Мариуполя разработала "план развития" города. Он подразумевает увеличение его населения примерно до 300 тысяч с помощью российских мигрантов.

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