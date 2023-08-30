Попались с поличным: оккупанты воруют украинское зерно в Мариуполе
В Мариуполе оккупанты в очередной раз попались на краже украинского зерна. Они починили конвейерную ленту для погрузки.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Кража украинского зерна в Мариуполе
По словам Петра Андрющенко, россияне уже починили конвейерную ленту для погрузки, что значительно упрощает и ускоряет загрузку украинского зерна.
"Вполне возможно, что теперь зерно пойдет в основном морем. Потому что до сих пор сохранялась тенденция доминирования автоперевозок", — отметил советник.
Напомним, что недавно мы писали, что оккупационная администрация Мариуполя разработала "план развития" города. Он подразумевает увеличение его населения примерно до 300 тысяч с помощью российских мигрантов.