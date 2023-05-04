Попередження про ядерну атаку на Україну виявилося російською провокацією

Правозахисник Володимир Осєчкін посилався на інформацію, отриману нібито від російського льотчика. Скріншот: youtube.com/@MrGulagunet

Інсайд про нібито заплановану російську ядерну атаку на Україну виявився провокацією російського ультраправого радикала Владислава Позднякова. Про це пише телеграм-канал SOTA.

Заяву про підготовку ядерної атаки озвучив увечері 3 травня російський правозахисник Володимир Осєчкін. Відповідне повідомлення він опублікував у телеграм-каналі своєї організації Gulagu.net.

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Подробиці

Із посиланням на свої джерела Осєчкін повідомив, що 3 травня на авіабази в Енгельсі та Шайківці було відправлено доручення готувати до вильоту низку ТУ-22М.

"Також джерело припустило, що вперше може бути застосована ядерна зброя, як мінімум 2 "вироби" вже знаходяться безпосередньо на одному із зазначених аеродромів", — написав Осєчкін.

Пізніше російський радикал Владислав Поздняков опублікував чернетку свого листа Осечкіну, в якому від імені російського льотчика попереджає про нібито заплановану атаку.

"Я написав цьому довбо@@@бу на пошту від імені льотчика, і він його прочитав на серйозних щах як інсайд", — написав Поздняков.

Скріншот запису Позднякова. Фото: t.me/sotaproject

Нагадаємо, після атаки безпілотників на Кремль у ніч на 3 травня низка російських політиків і пропагандистів закликала завдати ракетних ударів по центру Києва.

Зокрема, Дмитро Медведєв написав, що у Росії не залишилося інших варіантів, крім " фізичного усунення Зеленського та його кліки".