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Предупреждение о ядерной атаке на Украину оказалось российской провокацией

4 мая 2023 14:30
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Предупреждение о ядерной атаке на Украину оказалось российской провокацией
Правозащитник Владимир Осечкин ссылался на информацию, полученную якобы от российского летчика. Скриншот: youtube.com/@MrGulagunet
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Инсайд о якобы готовившейся российской ядерной атаке на Украину оказался провокацией российского ультраправого радикала Владислава Позднякова. Об этом пишет телеграм-канал SOTA.

Заявление о подготовке ядерной атаки озвучил вечером 3 мая российский правозащитник Владимир Осечкин. Соответствующее сообщение он опубликовал в телеграм-канале своей организации Gulagu.net.

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Подробности

Со сcылкой на свои источники Осечкин сообщил, что 3 мая на авиабазы в Энгельсе и Шайковке были отправлены поручения готовить к вылету ряд ТУ-22М.

"Также источник допустил, что впервые может быть применено ядерное оружие, как минимум 2 "изделия" уже находятся непосредственно на одном из указанных аэродромов", — написал Осечкин.

Позже российский радикал Владислав Поздняков опубликовал черновик своего письма Осечкину, в котором от имени российского летчике предупреждает о якобы запланированной атаке.

"Я написал этому долбо@@@бу на почту от лица летчика, и он его прочитал на серьезных щах как инсайд", — написал Поздняков.

Владислав Поздняков
Скриншот записи Позднякова. Фото: t.me/sotaproject

Напомним, после атаки беспилотников на Кремль в ночь на 3 мая ряд российских политиков и пропагандистов призвал нанести ракетные удары по центру Киева.

В частности, Дмитрий Медведев написал, что у России не осталось других вариантов, кроме "физического устранения Зеленского и его клики".

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