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"Поранених уже понад 20": голова ОВА розповів про обстріли Запоріжжя і області

13 липня 2023 10:32
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
"Поранених уже понад 20": голова ОВА розповів про обстріли Запоріжжя і області
Наслідки російських обстрілів. Фото: Telegram Малашка
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупанти масово обстріляли територію Запорізької області. Внаслідок падіння вибухонебезпечного предмету в самому Запоріжжі постраждала 21 людина.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

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Обстріли Запорізької області

За словами Юрія Малашка, протягом минулої доби російські окупанти 80 разів обстріляли міста і села Запорізької області.

Усього постраждало 14 населених пунктів регіону.

Більшість ударів — 72 — були здійснені за допомогою артилерії. Від цих обстрілів постраждали:

  • Гуляйполе;
  • Залізничне;
  • Оріхів;
  • Степногірськ;

та низка сіл.

Інші удари були завдані безпілотниками та ракетними системами залпового вогню.

Наслідки обстрілів

Голова ОВА зазначив, що уже є 44 повідомлення про пошкодження житлових будівель внаслідок російських ударів.

Крім того, постраждали господарчі будівлі та інші інфраструктурні об’єкти.

Поранені у Запоріжжі

Особливо постраждав учора обласний центр, де упав вибухонебезпечний предмет.

Станом на ранок 13 липня постраждалих нараховувалося уже 21, серед них восьмеро дітей.

У лікарнях міста зараз перебуває 13 поранених (з них — семеро дітей).

Малашко про обстріли Запорізької області
Малашко про обстріли Запорізької області

Нагадаємо, що 10 липня росіяни обстріляли пункт незламності в Оріхові. Загинуло семеро людей.

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