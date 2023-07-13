"Поранених уже понад 20": голова ОВА розповів про обстріли Запоріжжя і області
Російські окупанти масово обстріляли територію Запорізької області. Внаслідок падіння вибухонебезпечного предмету в самому Запоріжжі постраждала 21 людина.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
Обстріли Запорізької області
За словами Юрія Малашка, протягом минулої доби російські окупанти 80 разів обстріляли міста і села Запорізької області.
Усього постраждало 14 населених пунктів регіону.
Більшість ударів — 72 — були здійснені за допомогою артилерії. Від цих обстрілів постраждали:
- Гуляйполе;
- Залізничне;
- Оріхів;
- Степногірськ;
та низка сіл.
Інші удари були завдані безпілотниками та ракетними системами залпового вогню.
Наслідки обстрілів
Голова ОВА зазначив, що уже є 44 повідомлення про пошкодження житлових будівель внаслідок російських ударів.
Крім того, постраждали господарчі будівлі та інші інфраструктурні об’єкти.
Поранені у Запоріжжі
Особливо постраждав учора обласний центр, де упав вибухонебезпечний предмет.
Станом на ранок 13 липня постраждалих нараховувалося уже 21, серед них восьмеро дітей.
У лікарнях міста зараз перебуває 13 поранених (з них — семеро дітей).
Нагадаємо, що 10 липня росіяни обстріляли пункт незламності в Оріхові. Загинуло семеро людей.