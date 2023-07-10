Удар по Оріхову: скільки людей загинули внаслідок атаки

Рятувальні служби розбирають завали внаслідок удару по Оріхову. Фото: ДСНС

Пошуково-рятувальні роботи внаслідок авіаудару по Оріхову, що у Запорізькій області, завершились. Через російську атаку загинуло семеро людей.

Про це повідомляє ДСНС у Запорізькій області.

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"10 липня рятувальники деблокували з-під завалів тіла трьох людей без ознак життя. Число загиблих зросло до семи людей. Пошуково-рятувальні роботи завершено", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що до пошуково-рятувальних робіт залучили п'ять одиниць техніки та 17 осіб особового складу.

Удар по Оріхову 10 липня

Сьогодні, 10 липня, російські терористи завдали авіаудару по Оріхову на Запоріжжі.

Спочатку стало відомо про пʼятьох загиблих. Серед них були троє жінок 43, 45, 47 років та чоловік 47 років. Як зазначили в Офісі генпрокурора, ще 13 людей постраждали. До того ж 11 осіб шпиталізували з різними пораненнями.

Наслідки удару по Оріхову 10 липня. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Оріхову 10 липня. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Оріхову 10 липня. Фото: ДСНС 1 / 3

Нагадаємо, що сьогодні, 10 липня, росіяни вкотре обстріляли Херсон. В результаті терористичної атаки постраждала одна людина.

Додамо, сьогодні, 10 липня, росіяни також обстріляли смт Дворічна Куп'янського району. В результаті ворожого удару постраждав 64-річний чоловік.