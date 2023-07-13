"Раненых уже более 20": глава ОВА рассказал об обстрелах Запорожья и области

Последствия российских обстрелов. Фото: Telegram Малашко

Российские оккупанты массово обстреляли территорию Запорожской области. В результате падения взрывоопасного предмета в самом Запорожье пострадал 21 человек.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

Читайте также:

Обстрелы Запорожской области

По словам Юрия Малашко, за прошедшие сутки российские оккупанты 80 раз обстреляли города и села Запорожской области.

Всего пострадали 14 населенных пунктов региона.

Большинство ударов — 72 — были совершены с помощью артиллерии. От этих обстрелов пострадали:

Гуляйполе;

Зализнычное;

Орехов;

Степногорск;

и ряд сел.

Остальные удары были нанесены беспилотниками и ракетными системами залпового огня.

Последствия обстрелов

Глава ОВА отметил, что уже есть 44 сообщения о повреждении жилых зданий в результате российских ударов.

Кроме того, пострадали хозяйственные постройки и другие инфраструктурные объекты.

Раненые в Запорожье

Особо пострадал вчера областной центр, где упал взрывоопасный предмет.

По состоянию на утро 13 июля пострадавших насчитывалось уже 21, в том числе восемь детей.

В больницах города сейчас находятся 13 раненых (из них семеро детей).

Малашко об обстрелах Запорожской области

Напомним, что 10 июля россияне обстреляли пункт несокрушимости в Орехове. Погибли семь человек.