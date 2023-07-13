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"Раненых уже более 20": глава ОВА рассказал об обстрелах Запорожья и области

13 июля 2023 10:32
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
"Раненых уже более 20": глава ОВА рассказал об обстрелах Запорожья и области
Последствия российских обстрелов. Фото: Telegram Малашко
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупанты массово обстреляли территорию Запорожской области. В результате падения взрывоопасного предмета в самом Запорожье пострадал 21 человек.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

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Обстрелы Запорожской области

По словам Юрия Малашко, за прошедшие сутки российские оккупанты 80 раз обстреляли города и села Запорожской области.

Всего пострадали 14 населенных пунктов региона.

Большинство ударов — 72 — были совершены с помощью артиллерии. От этих обстрелов пострадали:

  • Гуляйполе;
  • Зализнычное;
  • Орехов;
  • Степногорск;

и ряд сел.

Остальные удары были нанесены беспилотниками и ракетными системами залпового огня.

Последствия обстрелов

Глава ОВА отметил, что уже есть 44 сообщения о повреждении жилых зданий в результате российских ударов.

Кроме того, пострадали хозяйственные постройки и другие инфраструктурные объекты.

Раненые в Запорожье

Особо пострадал вчера областной центр, где упал взрывоопасный предмет.

По состоянию на утро 13 июля пострадавших насчитывалось уже 21, в том числе восемь детей.

В больницах города сейчас находятся 13 раненых (из них семеро детей).

Малашко об обстрелах Запорожской области
Малашко об обстрелах Запорожской области

Напомним, что 10 июля россияне обстреляли пункт несокрушимости в Орехове. Погибли семь человек.

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