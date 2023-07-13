"Раненых уже более 20": глава ОВА рассказал об обстрелах Запорожья и области
Российские оккупанты массово обстреляли территорию Запорожской области. В результате падения взрывоопасного предмета в самом Запорожье пострадал 21 человек.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.
Обстрелы Запорожской области
По словам Юрия Малашко, за прошедшие сутки российские оккупанты 80 раз обстреляли города и села Запорожской области.
Всего пострадали 14 населенных пунктов региона.
Большинство ударов — 72 — были совершены с помощью артиллерии. От этих обстрелов пострадали:
- Гуляйполе;
- Зализнычное;
- Орехов;
- Степногорск;
и ряд сел.
Остальные удары были нанесены беспилотниками и ракетными системами залпового огня.
Последствия обстрелов
Глава ОВА отметил, что уже есть 44 сообщения о повреждении жилых зданий в результате российских ударов.
Кроме того, пострадали хозяйственные постройки и другие инфраструктурные объекты.
Раненые в Запорожье
Особо пострадал вчера областной центр, где упал взрывоопасный предмет.
По состоянию на утро 13 июля пострадавших насчитывалось уже 21, в том числе восемь детей.
В больницах города сейчас находятся 13 раненых (из них семеро детей).
Напомним, что 10 июля россияне обстреляли пункт несокрушимости в Орехове. Погибли семь человек.