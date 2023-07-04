Поранили у Бахмуті: у київській лікарні помер литовський доброволець

Валеріюс Полковніковас. Фото: facebook воїна

У Києві в одній із лікарень 3 липня помер литовський доброволець Валеріюс Полковніковас. Він був поранений під час боїв в районі Бахмута.

Про це повідомив його друг, пілот ВПС Литви Рокас Паулюкайтіс, пише "Європейська правда".

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Не міг дивитися на несправедливість

"Сьогодні я отримав сумну звістку. У київській лікарні від отриманих у Бахмуті поранень помер Валеріюс Полковніковас. Однокласник, друг, людина, яка не могла залишатися осторонь, коли бачила несправедливість", — написав він.

Валеріюс Полковніковас. Фото: Рокас Паулюкайтіс

Друг загиблого також закликав допомогти батькам добровольця, адже вони мають скрутне матеріальне становище.

Скриншот допису

За інформацією видання LRT, Валеріюс Полковніковас брав участь у бойових діях в Україні лише декілька місяців.

Реакція Литви

Спочатку у соціальних мережах міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас підтвердив смерть добровольця, проте пізніше видалив пост.

Своєю чергою у Міністерстві закордонних справ Литви зауважили, що фахівці посольства в Україні виїхали до лікарні, де отримали підтвердження щодо смерті громадянина Литви.

"За даними міністерства, посольство не має інформації про те, що загиблий громадянин Литви помер від отриманих травм. Литовські дипломати з'ясовують ситуацію і перебувають в постійному контакті з родичами чоловіка і правоохоронними органами", — зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, раніше український спортсмен Кирило Молоков загинув у бою із російськими окупантами. Військовослужбовець отримав на фронті поранення, несумісні із життям.