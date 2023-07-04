У Генштабі розповіли про успіхи ЗСУ під Бахмутом

Українська армія наступає. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Українські війська мають частковий успіх на флангах навколо Бахмута. Сили оборони України закріплюють на нових рубежах, звідки вибили російських окупантів.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

Читайте також:

Успіх у районі Бахмута

За словами Андрія Ковальова, українська армія продовжує атакувати позиції російських окупантів навколо Бахмута, як на північному, так і на південному напрямках.

ЗСУ вибили окупантів із захопленими тими раніше укріплень.

"[Сили оборони України] мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", — наголосив прессекретар Генштабу.

Він наголосив, що окупанти не здаються, тому навколо Бахмута тривають важкі бої. При цьому російські війська зазнають величезних втрат.

Інші донбаські напрямки

Разом з тим, на інших ділянках фронту в Донецькій області російські окупанти продовжують атакувати.

Йдеться про наступні напрямки:

Авдіївський;

Лиманський;

Мар’їнський.

Генштаб про події під Бахмутом

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що 3 липня російські війська намагалися наступати на Бахмутському напрямку, але так і не змогли досягти успіху. При цьому у самому Бахмуті дуже неспокійно.