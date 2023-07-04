Ранили в Бахмуте: в киевской больнице скончался литовский доброволец

Валериус Полковниковас. Фото: facebook воина

В Киеве в одной из больниц 3 июля скончался литовский доброволец Валериус Полковниковас. Он был ранен во время боев в районе Бахмута.

Об этом сообщил его друг, пилот ВВС Литвы Рокас Паулюкайтис, пишет "Европейская правда".

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Не мог смотреть на несправедливость

"Сегодня я получил печальное известие. В киевской больнице от полученных в Бахмуте ранений умер Валериус Полковниковас. Одноклассник, друг, человек, который не мог оставаться в стороне, когда видел несправедливость", — написал он.

Валериус Полковниковас. Фото: Рокас Паулюкайтис

Друг погибшего также призвал помочь родителям добровольца, ведь у них тяжелое материальное положение.

Скриншот сообщения

По информации издания LRT, Валериус Полковниковас принимал участие в боевых действиях в Украине всего несколько месяцев.

Реакция Литвы

Сначала в социальных сетях министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас подтвердил смерть добровольца, однако позже удалил пост.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел Литвы отметили, что специалисты посольства в Украине выехали в больницу, где получили подтверждение смерти гражданина Литвы.

"По данным министерства, у посольства нет информации о том, что погибший гражданин Литвы умер от полученных травм. Литовские дипломаты выясняют ситуацию и находятся в постоянном контакте с родственниками мужчины и правоохранительными органами", — отметили в сообщении.

Напомним, ранее украинский спортсмен Кирилл Молоков погиб в бою с российскими оккупантами. Военнослужащий получил на фронте ранения, несовместимые с жизнью.