Ранили в Бахмуте: в киевской больнице скончался литовский доброволец
В Киеве в одной из больниц 3 июля скончался литовский доброволец Валериус Полковниковас. Он был ранен во время боев в районе Бахмута.
Об этом сообщил его друг, пилот ВВС Литвы Рокас Паулюкайтис, пишет "Европейская правда".
Не мог смотреть на несправедливость
"Сегодня я получил печальное известие. В киевской больнице от полученных в Бахмуте ранений умер Валериус Полковниковас. Одноклассник, друг, человек, который не мог оставаться в стороне, когда видел несправедливость", — написал он.
Друг погибшего также призвал помочь родителям добровольца, ведь у них тяжелое материальное положение.
По информации издания LRT, Валериус Полковниковас принимал участие в боевых действиях в Украине всего несколько месяцев.
Реакция Литвы
Сначала в социальных сетях министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас подтвердил смерть добровольца, однако позже удалил пост.
В свою очередь в Министерстве иностранных дел Литвы отметили, что специалисты посольства в Украине выехали в больницу, где получили подтверждение смерти гражданина Литвы.
"По данным министерства, у посольства нет информации о том, что погибший гражданин Литвы умер от полученных травм. Литовские дипломаты выясняют ситуацию и находятся в постоянном контакте с родственниками мужчины и правоохранительными органами", — отметили в сообщении.
Напомним, ранее украинский спортсмен Кирилл Молоков погиб в бою с российскими оккупантами. Военнослужащий получил на фронте ранения, несовместимые с жизнью.