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Порт у Новоросійську частково відновив роботу після атаки українських безпілотників

18 травня 2024 00:01
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Українські безпілотники атакували Новоросійськ - що з портом
Грузять вугілля в порту. Фото: bellona.org
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

У російському Новоросійську Краснодарського краю у ніч проти п'ятниці, 17 травня лунали вибухи. Згодом вияснилося, що українські безпілотники атакували російський чорноморський порт у Новоросійську. Порт уже відновив роботу і завантаження нафти.

Про це повідомляє видання Reuters у п'ятницю, 17 травня.

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Порт відновив завантаження нафти 

Згідно із галузевими джерелами та даними LSEG, порт у Новоросійську був закритий незабаром після нападу, але пізніше відновив завантаження нафти з нафтової гавані Шесхаріс і мазутного терміналу. Відвантаження нафтопродуктів з нафтопродуктового терміналу "Імпортпищепром" у Новоросійську поки призупинено.

"Внаслідок падіння БПЛА виникли пожежі, які зараз гасять.Спроба київського режиму атакувати цивільні об'єкти в Новоросійську провалилася", — заявив губернатор Краснодара Веніамін Кондратьєв.

Що відомо про Новоросійський порт

Новоросійськ — найбільший порт Росії на Чорному морі. Це ключовий вихід нафти для експорту та транзиту сирої нафти та нафтопродуктів на півдні Росії. Він також завантажує нафту з Казахстану та Азербайджану, обробляє зерно, вугілля, мінеральні добрива, ліс, контейнери, харчові та хімічні вантажі.
"Нафтове судно Aframax Hera 1 відплило від причалу Шесхаріс, його поставили на якір на деякій відстані вранці 17 травня. Пізніше навантажувальні операції з ним були відновлені. За даними LSEG, Hera 1 була повністю завантажена сирою нафтою пізніше того ж дня", — йдеться у Reuters.

Нагадаємо, що в ніч проти п'ятниці, 17 травня, російські об'єкти в Криму були також атаковані безпілотниками. Окупанти повідомляли про обстріли Севастополя та знеструмлення порту в Новоросійську.

Раніше ми писали, що минула ніч виявилася напруженою для російських військово-логістичних об’єктів у Криму та на узбережжі Чорного моря. За інформацією наших джерел, СБУ та ГУР спільно запалили "бавовну" у Севастопольській бухті, а Служба безпеки відпрацювала по Туапсинському НПЗ.

безпілотники
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Новоросійськ порт

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