Украинские беспилотники атаковали Новороссийск – что с портом

Грузят угли в порту. Фото: bellona.org

В российском Новороссийске Краснодарского края в ночь на пятницу, 17 мая раздавались взрывы. Позже выяснилось, что украинские беспилотники атаковали российский черноморский порт в Новороссийске. Порт уже возобновил работу и загрузку нефти.

Об этом сообщает издание Reuters в пятницу, 17 мая.

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Порт возобновил загрузку нефти

Согласно отраслевым источникам и данным LSEG, порт в Новороссийске был закрыт вскоре после нападения, но позже возобновил загрузку нефти из нефтяной гавани Шесхарис и мазутного терминала. Отгрузка нефтепродуктов из нефтепродуктового терминала "Импортпищепром" в Новороссийске пока приостановлена.

"В результате падения БПЛА возникли пожары, которые сейчас тушат. Попытка киевского режима атаковать гражданские объекты в Новороссийске провалилась" , — заявил губернатор Краснодара Вениамин Кондратьев.

Что известно о Новороссийском порту

Новороссийск – крупнейший порт России на Черном море. Это ключевой выход нефти на экспорт и транзит сырой нефти и нефтепродуктов на юге России. Он также загружает нефть из Казахстана и Азербайджана, возделывает зерно, уголь, минеральные удобрения, лес, контейнеры, пищевые и химические грузы.

"Нефтяное судно Aframax Hera 1 отплыло от причала Шесхарис, его поставили на якорь на некотором расстоянии утром 17 мая. Позднее погрузочные операции с ним были возобновлены. По данным LSEG, Hera 1 была полностью загружена сырой нефтью позже того же дня" , — говорится в Reuters.

Напомним, что в ночь на пятницу, 17 мая, российские объекты в Крыму были также атакованы беспилотниками. Оккупанты сообщали об обстрелах Севастополя и обесточивании порта в Новороссийске.

Ранее мы писали, что минувшая ночь оказалась напряженной для российских военно-логистических объектов в Крыму и на побережье Черного моря. По информации наших источников, СБУ и ГУР совместно зажгли "хлопок" в Севастопольской бухте, а Служба безопасности отработала по Туапсинскому НПЗ.