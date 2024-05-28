Зеленський 28 травня зустрівся з прем'єром Португалії — країна візьме участь у Саміті миру

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегро. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 28 травня, підписав безпекову угоду з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру. Очільник уряду підтвердив участь країни у Саміті миру у Швейцарії.

Про це пресслужба Зеленського повідомила у Telegram.

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Участь Португалії в Саміті миру

"Ми в Україні цінуємо те, що Португалія є відданою справжнім миротворчим зусиллям. Дякую вам за те, що Португалія буде на Саміті миру у Швейцарії вже 15 червня й за те, що ви допомагаєте залучати інших лідерів до цієї глобальної роботи", — йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що реальний мир і чесне завершення російської агресії можуть відбутися тільки на основі міжнародного права та Статуту ООН. І саме на основі цього була запропонована Формула миру, кожен пункт якої містить захист життя.

"Для всіх націй світу це однаково важливо. Тому ми чекаємо на Саміті миру різні нації, різні держави, усі континенти, щоб кожен міг проявити своє лідерство в захисті спільних цінностей і миру", — наголосив український президент.

Він поділився, що під час зустрічі з Монтенегру вони обговорили підготовку Саміту миру та кроки, які можуть наблизити завершення російського вторгнення на українську землю.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, безпекова угода з Португалією закріплює зобов'язання підтримувати Україну для відновлення її територіальної цілісності в межах кордонів 1991 року, включно з територіальним морем.

Також ми писали, що 27 травня Україна та Іспанія підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Згідно з нею, Україна отримає додаткову систему ППО для захисту від російських повітряних атак.