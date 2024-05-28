Зеленский 28 мая встретился с премьером Португалии - страна примет участие в Саммите мира

Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегро. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 28 мая, подписал соглашение о безопасности с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. Глава правительства подтвердил участие страны в Саммите мира в Швейцарии.

Об этом пресс-служба Зеленского сообщила в Telegram.

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Участие Португалии в Саммите мира

"Мы в Украине ценим то, что Португалия предана настоящим миротворческим усилиям. Спасибо вам за то, что Португалия будет на Саммите мира в Швейцарии уже 15 июня и за то, что вы помогаете привлекать других лидеров к этой глобальной работе", — говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что реальный мир и честное завершение российской агрессии могут произойти только на основе международного права и Устава ООН. И именно на основе этого была предложена Формула мира, каждый пункт которой содержит защиту жизни.

"Для всех наций мира это все равно важно. Поэтому мы ждем на Саммите мира разные нации, разные государства, все континенты, чтобы каждый мог проявить свое лидерство в защите общих ценностей и мира", — подчеркнул украинский президент.

Он поделился, что во время встречи с Монтенегро они обсудили подготовку Саммита мира и шаги, которые могут приблизить завершение российского вторжения на украинскую землю.

Скриншот сообщения Зеленского

Напомним, соглашение безопасности с Португалией закрепляет обязательство поддерживать Украину для восстановления ее территориальной целостности в пределах границ 1991 года, включая территориальное море.

Также мы писали, что 27 мая Украина и Испания подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Согласно ему, Украина получит дополнительную систему ПВО для защиты от российских воздушных атак.