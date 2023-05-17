Пошкоджено шість будинків: наслідки обстрілу Миколаєва

Наслідки обстрілу Миколаєва. Фото: Олександр Сєнкевич / telegram

У результаті нічних обстрілів Миколаєва стихійно виникло пошкодження шести багатоповерхових будівель. Також наразі фахівці адміністрації району обстежують приватний сектор.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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Крім багатоповерхівок пошкоджено чимало інших об’єктів в місті. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина, в якому вона наразі стані, поки що не уточнюється.

"Щодо інших об’єктів: частково зруйнований торговельний центр та автосалон, пошкоджені магазини та зупинка громадського транспорту, є влучання по об’єкту промислової інфраструктури", — написав Олександр Сєнкевич.

Зруйнована зупинка громадського транспорту в Миколаєві. Фото: Олександр Сєнкевич / telegram

В багатоповерхівках повилітали вікна. Фото: Олександр Сєнкевич / telegram

Деталі нічного обстрілу

В Україні близько опівночі була оголошена масштабна повітряна тривога. Вона розповсюджувалася миттєво. У кількох регіонах лунали вибухи. Очільник Миколаївської Обласної військової адміністрації Віталій Кім оприлюднив світлину однієї з "військових цілей", куди влучили росіяни. Судячи з фото, постраждав супермаркет.

Нагадаємо, за інформацією Миколаївської ОВА, станом на 15 травня з початку російського вторгнення на Миколаївщині було пошкоджено частково або повністю 17 833 цивільні об’єкти. У закладах тимчасового розміщення Миколаєва перебуває 367 внутрішньо переміщених осіб.