Пошкоджено шість будинків: наслідки обстрілу Миколаєва
У результаті нічних обстрілів Миколаєва стихійно виникло пошкодження шести багатоповерхових будівель. Також наразі фахівці адміністрації району обстежують приватний сектор.
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Крім багатоповерхівок пошкоджено чимало інших об’єктів в місті. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина, в якому вона наразі стані, поки що не уточнюється.
"Щодо інших об’єктів: частково зруйнований торговельний центр та автосалон, пошкоджені магазини та зупинка громадського транспорту, є влучання по об’єкту промислової інфраструктури", — написав Олександр Сєнкевич.
Деталі нічного обстрілу
В Україні близько опівночі була оголошена масштабна повітряна тривога. Вона розповсюджувалася миттєво. У кількох регіонах лунали вибухи. Очільник Миколаївської Обласної військової адміністрації Віталій Кім оприлюднив світлину однієї з "військових цілей", куди влучили росіяни. Судячи з фото, постраждав супермаркет.
Нагадаємо, за інформацією Миколаївської ОВА, станом на 15 травня з початку російського вторгнення на Миколаївщині було пошкоджено частково або повністю 17 833 цивільні об’єкти. У закладах тимчасового розміщення Миколаєва перебуває 367 внутрішньо переміщених осіб.