Обстріл Миколаєва: розтрощений супермаркет та одна постраждала

У Миколаєві ворог поцілив у супермаркет. Фото: Telegram

В Україні близько опівночі була оголошена масштабна повітряна тривога. Вона розповсюджувалася миттєво. У кількох регінах лунали вибухи.

Про вибухи у Миколаєві повідомиву Telegram міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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Блогер "Николаевский Ванек" написав, що росіяни запустили ракети, попередньо "Калібри". Кількість не зазначається.

Згодом очільник Миколаївської Обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що одна жінка отримала осколкове поранення.

Також він оприлюднив світлину однієї з "військових цілей", куди влучили росіяни. Судячи з фото, постраждав супермаркет.

Нагадаємо, Росія останнім часом активізувала ракетні удари по Україні. Сьогодні вночі відбувалася масштабна ракетна атака на Україну.