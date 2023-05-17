Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Обстріл Миколаєва: розтрощений супермаркет та одна постраждала arrow

Обстріл Миколаєва: розтрощений супермаркет та одна постраждала

17 травня 2023 01:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Обстріл Миколаєва: розтрощений супермаркет та одна постраждала
У Миколаєві ворог поцілив у супермаркет. Фото: Telegram
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Україні близько опівночі була оголошена масштабна повітряна тривога. Вона розповсюджувалася миттєво. У кількох регінах лунали вибухи.

Про вибухи у Миколаєві повідомиву Telegram міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Читайте також:

Блогер "Николаевский Ванек" написав, що росіяни запустили ракети, попередньо "Калібри". Кількість не зазначається.

Згодом очільник Миколаївської Обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що одна жінка отримала осколкове поранення.

Також він оприлюднив світлину однієї з "військових цілей", куди влучили росіяни. Судячи з фото, постраждав супермаркет.

Нагадаємо, Росія останнім часом активізувала ракетні удари по Україні. Сьогодні вночі відбувалася масштабна ракетна атака на Україну.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Вадим Столар: Ми продовжуємо забезпечувати захисників високотехнологічним обладнанням

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB