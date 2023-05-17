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Повреждены шесть домов: последствия обстрела Николаева

17 мая 2023 10:25
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Повреждены шесть домов: последствия обстрела Николаева
Последствия обстрелов Николаева. Фото: Александр Сенкевич / telegram
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В результате ночных обстрелов Николаева стихийно возникло повреждение шести многоэтажных построек. Также специалисты администрации района обследуют частный сектор.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

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Кроме многоэтажек повреждены многие другие объекты в городе. В результате обстрела пострадал один человек, в котором он пока находится, пока не уточняется.

"По другим объектам: частично разрушенный торговый центр и автосалон, поврежденные магазины и остановка общественного транспорта, есть попадание по объекту промышленной инфраструктуры", — написал Александр Сенкевич.

Разрушена остановка общественного транспорта в Николаеве. Фото: Александр Сенкевич / telegram
Разрушена остановка общественного транспорта в Николаеве. Фото: Александр Сенкевич / telegram
В многоэтажках вылетели окна. Фото: Александр Сенкевич / telegram
В многоэтажках вылетели окна. Фото: Александр Сенкевич / telegram

Детали ночного обстрела

В Украине около полуночи была объявлена масштабная воздушная тревога. Она распространялась мгновенно. В нескольких регионах раздавались взрывы. Глава Николаевской Областной военной администрации Виталий Ким обнародовал фотографию одной из "военных целей", куда попали россияне. Судя по фото, пострадал супермаркет.

Напомним, по информации Николаевской ОВА, по состоянию на 15 мая с начала российского вторжения в Николаевской области было повреждено частично или полностью 17 833 гражданских объекта. В заведениях временного размещения Николаева находятся 367 внутренне перемещенных лиц.

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