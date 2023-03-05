В Міноборони України показали танкові навчання ЗСУ

Скриншот з відео

У Міністерстві оборони України опублікували кадри з танкових навчань ЗСУ. Військові відпрацьовують наступальний потенціал.

Відповідне відео з'явилося на сторінці відомства у Twitter.

Навчання українських бійців

Сьогодні, 5 березня, Міноборони оприлюднило кадри з навчань третьої танкової бригади та 22-го батальйону спеціального призначення президентської бригади.

Joint exercises of the 3rd Tank Brigade and the 22nd Special Operations Battalion of the Presidential Brigade. Every day, the defense forces of Ukraine strengthen their offensive capabilities.

🎥3rd Tank Brigade pic.twitter.com/UcF0FB2MUD — Defense of Ukraine (@DefenceU) March 5, 2023

"З кожним днем Сили оборони України посилюють свій наступальний потенціал", — підписали відео в міністерстві.

Раніше десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади показали, як дронами знищують ворога на фронті.

Нагадаємо, напередодні посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна отримає від офіційного Лондона вдвічі більше обіцяних танків Challenger 2.

Окрім того, днями Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 400 млн доларів. До нього увійдуть високоточні ракети та додаткові боєприпаси.

За даними CNN, пакет вперше включатиме танковий мостоукладач (Armored Vehicle Launched Bridges).