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Посилюють наступальний потенціал: в Міноборони показали танкові тренування ЗСУ

5 березня 2023 21:20
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
В Міноборони України показали танкові навчання ЗСУ
Скриншот з відео
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

У Міністерстві оборони України опублікували кадри з танкових навчань ЗСУ. Військові відпрацьовують наступальний потенціал.

Відповідне відео з'явилося на сторінці відомства у Twitter.

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Сьогодні, 5 березня, Міноборони оприлюднило кадри з навчань третьої танкової бригади та 22-го батальйону спеціального призначення президентської бригади.

"З кожним днем Сили оборони України посилюють свій наступальний потенціал", — підписали відео в міністерстві.

Раніше десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади показали, як дронами знищують ворога на фронті.

Нагадаємо, напередодні посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна отримає від офіційного Лондона вдвічі більше обіцяних танків Challenger 2.

Окрім того, днями Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 400 млн доларів. До нього увійдуть високоточні ракети та додаткові боєприпаси.

За даними CNN, пакет вперше включатиме танковий мостоукладач (Armored Vehicle Launched Bridges).

 

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