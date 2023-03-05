В Минобороны Украины показали танковые учения ВСУ

Скриншот с видео

В Министерстве обороны Украины опубликовали кадры с танковых учений ВСУ. Военные отрабатывают наступательный потенциал.

Соответствующее видео появилось на странице ведомства в Twitter.

Обучение украинских бойцов

Сегодня, 5 марта, Минобороны обнародовало кадры с учений третьей танковой бригады и 22-го батальона специального назначения президентской бригады.

Самостоятельные практики 3-го Tank Brigade and 22nd Special Operations Battalion of Presidential Brigade. Every day, defending forces of Ukraine strengthen their offensive capabilities.

🎥3rd Tank Brigade pic.twitter.com/UcF0FB2MUD — Defense of Ukraine (@DefenceU) March 5, 2023

"С каждым днем Силы обороны Украины усиливают свой наступательный потенциал", — подписали видео в министерстве.

Ранее десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады показали, как дронами уничтожают врага на фронте.

Напомним, накануне посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина получит от официального Лондона вдвое больше обещанных танков Challenger 2.

Кроме того, на днях Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 400 млн долларов. В него войдут высокоточные ракеты и дополнительные боеприпасы.

По данным CNN, пакет впервые будет включать танковый мостоукладчик (Armored Vehicle Launched Bridges).