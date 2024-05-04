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Посол Брінк заявила, що США не заохочують удари по Росії американською зброєю від ЗСУ

4 травня 2024 12:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Посол Брінк заявила, що США не заохочують удари по Росії американською зброєю від ЗСУ
Посол США в Україні Бріджит Брінк. Фото: Photolur
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк заявила, що Штати не підтримують удари американською зброєю по території Росії. За її словами, Америка прагне допомагати Україні захистити себе.

Про це Бріджит Брінк заявила під час круглого столу з заступницею голови USAID Ізобель Коулмен, яка перебуває із візитом у Києві, передає "Радіо Свобода".

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Заборона на удари по РФ американською зброєю

Відповідаючи на запитання журналістів щодо того, як Україні виграти війну з урахуванням заборони США на удари по російській території, Брінк зауважила, що така позиція Вашингтона залишається незмінною з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Але перша частина допомоги Україні в захисті — це постачання нашої зброї та зброї партнерів, щоб підтримати зусилля ваших відважних героїв на фронті у поверненні ваших територій. Наша позиція від початку полягала в тому, що ми не уможливлюємо і не заохочуємо використання нашої зброї в Росії, за межами української території", — наголосила Брінк.

Вона додала, що мета президента Байдена допомогти Україні захистити себе.

Нагадаємо, США передадуть Україні ударні дрони останнього покоління Felon з вогнепальною зброєю на борту. Компанія-виробник Felon Aero вже оголосила про старт серійного виробництва спецзамовлення для Києва, яке профінансує Пентагон.

Також 1 травня Міністерство фінансів США оголосило санкції проти майже 200 фізичних і юридичних осіб, які сприяють військово-промисловому комплексу Росії. До того ж вони допомагають Москві ухилятись від уже накладених обмежень.

росія
США
війна
посол
Україна

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