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Україна отримає від США новітні дрони з бортовим озброєнням — що це за зброя

3 травня 2024 23:33
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Україна отримає від США новітні дрони з бортовим озброєнням — що це за зброя
Боєць ЗСУ з дроном. Telegram Володимира Зеленського
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Сполучені Штати Америки передадуть Україні ударні дрони останнього покоління Felon з вогнепальною зброєю на борту. Компанія-виробник Felon Aero вже оголосила про старт серійного виробництва спецзамовлення для Києва, яке профінансує Пентагон.

Про це повідомляє європейський техножурнал Defence Industry Europe.

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Як зазначається, виробництву дронів для ЗСУ сприяв ухвалений законопроєкт про надання додаткової допомоги Україні.

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Дрон Felon 1.0. Джерело: Feloni Aero

"Завдяки непохитній підтримці з боку уряду Сполучених Штатів, зокрема і нещодавній законопроєкт про витрати, ми готові зробити свій внесок у зусилля України в галузі оборони, поставивши передові озброєні БПЛА, які переосмислюють парадигму сучасної війни", — сказав гендиректор Feloni Aero Тодд Данфі.

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Дрон Felon X з ракетою Spike. Джерело: Feloni Aero

Як відзначається, мова йде про дрони з потрійного кевларового шару Felon 1.0 та Felon Х. Перший має змінний 5,56-мм кулемет, та високократну відеокамеру з тепловізором та ПНБ, і може ефективно себе зарекомендувати у розвідці, під час городських боїв, а також здатен завдавати удару по малих групах ворога абсолютно безшумно за допомогою змінного глушника для кулемета.

Другий здатен нести на собі ракету Spike — найменшу керовану ракету у світі. Проте точні характеристики дрона компанія засекретила.

Ці безпілотники дадуть змогу українським захисникам ефективно вирішувати бойові завдання різноманітні ступені небезпеки завдяки встановленому та змінному курсовому озброєнні. Їхня конструкція має забезпечити неперевершену точність, маневровність, ефективність та високу надійність. До того ж дрони мають електричний двигун, який забезпечує абсолютно безшумну роботу. 

Нагадаємо, у Великій Британії розглядають можливість закупити китайські деталі для безпілотників в якості допомоги Україні. 

Крім того, уряд Канади в межах Коаліції дронів передасть Києві 450 багатоцільових безпілотників R70 SkyRanger

США
військова допомога
Україна
дрони
війна в Україні

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