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Посол Бринк заявила, что США не поощряют удары по России американским оружием от ВСУ

4 мая 2024 12:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Посол Бринк заявила, что США не поощряют удары по России американским оружием от ВСУ
Посол США в Украине Бриджит Бринк. Фото: Photolur
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк заявила, что Штаты не поддерживают удары американским оружием по территории России. По ее словам, Америка стремится помогать Украине защитить себя.

Об этом Бриджит Бринк заявила во время круглого стола с замглавы USAID Изобель Коулмен, находящейся с визитом в Киеве, передает "Радио Свобода".

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Отвечая на вопрос журналистов относительно того, как Украине выиграть войну с учетом запрета США на удары по российской территории, Бринк отметила, что такая позиция Вашингтона остается неизменной с момента начала полномасштабного вторжения РФ.

"Но первая часть помощи Украине в защите — это поставки нашего оружия и оружия партнеров, чтобы поддержать усилия ваших отважных героев на фронте в возвращении ваших территорий. Наша позиция изначально заключалась в том, что мы не делаем возможным и не поощряем использование нашего оружия в России, за пределами украинской территории", — подчеркнула Бринк.

Она добавила, что цель президента Байдена — помочь Украине защитить себя.

Напомним, США передадут Украине ударные дроны последнего поколения Felon с огнестрельным оружием на борту. Компания-производитель Felon Aero уже объявила о старте серийного производства спецзаказа для Киева, который профинансирует Пентагон.

Также 1 мая Министерство финансов США объявило санкции против почти 200 физических и юридических лиц, способствующих военно-промышленному комплексу России. К тому же они помогают Москве уклоняться от уже наложенных ограничений.

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США
война
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Украина

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