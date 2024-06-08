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Поспішала на виклик — окупанти скинули вибухівку на швидку в Херсонській області

8 червня 2024 23:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Росіяни скинули вибухівку на машину швидкої допомоги в Херсонській області — подробиці
Обстріляна машина швидкої допомоги. Ілюстративне фото: trybuna.sumy.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін заявив, що російські загарбники обстріляли машину швидкої допомоги в Білозерській громаді. Постраждав водій автомобіля. 

Про це Олександр Прокудін повідомляє в Telegram у суботу, 8 червня.

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"В одному з населених пунктів Білозерської громади окупанти скинули вибухівку з дрона на бригаду медиків, які поспішали на виклик. У водія діагностували вибухову травму та контузію. Фельдшер не постраждала", — зазначив Прокудін.

За його словами, водія з фельдшером евакуювали в безпечне місце.

Голова Херсонської ОВА додав, що до лікарні також потрапив 50-річний чоловік, який потрапив під атаку РФ. Внаслідок обстрілу в нього виявили вибухову травму та поранення ноги. Наразі його дообстежують лікарі.

Росіяни атакували машину швидкої допомоги в Херсонській області
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна

Росія обстрілює Херсонську область

Нагадаємо, що нещодавно російські окупанти обстріляли станцію в Білозерській громаді Херсонської області. Внаслідок атаки без світла залишились сім населених пунктів громади.

Також під час обстрілу Антонівки Херсонської області ворог поранив місцевого мешканця. Чоловік отримав уламкове поранення грудної клітини.

Додамо, що внаслідок удару РФ по Бериславу Херсонської області загинув житель.

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Херсонська область

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