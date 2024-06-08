Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Спешила на вызов — оккупанты сбросили взрывчатку на скорую в Херсонской области arrow

Спешила на вызов — оккупанты сбросили взрывчатку на скорую в Херсонской области

8 июня 2024 23:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Россияне сбросили взрывчатку на машину скорой помощи в Херсонской области — подробности
Обстрелянная машина скорой помощи. Иллюстративное фото: trybuna.sumy.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что российские захватчики обстреляли машину скорой помощи в Белозерской громаде. Пострадал водитель автомобиля.

Об этом Александр Прокудин сообщает в Telegram в субботу, 8 июня.

Читайте также:

Россияне атаковали скорую в Херсонской области

"В одном из населенных пунктов Белозерской громады оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на бригаду медиков, которые спешили на вызов. У водителя диагностировали взрывную травму и контузию. Фельдшер не пострадала", — отметил Прокудин.

По его словам, водителя с фельдшером эвакуировали в безопасное место.

Глава Херсонской ОВА добавил, что в больницу также попал 50-летний мужчина, попавший под атаку РФ. В результате обстрела у него обнаружили взрывную травму и ранение ноги. Сейчас его дообследуют врачи.

Россияне атаковали машину скорой помощи в Херсонской области
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Херсонской ОВА Александра Прокудина

Россия обстреливает Херсонскую область

Напомним, что недавно российские оккупанты обстреляли станцию в Белозерской громаде Херсонской области. В результате атаки без света остались семь населенных пунктов громады.

Также во время обстрела Антоновки Херсонской области враг ранил местного жителя. Мужчина получил осколочное ранение грудной клетки.

Добавим, что в результате удара РФ по Бериславу Херсонской области погиб житель.

врачи
люди
война в Украине
медики
оккупанты
обстрелы
Александр Прокудин
атака
війна
Херсонская область

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина