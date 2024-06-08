Россияне сбросили взрывчатку на машину скорой помощи в Херсонской области — подробности

Обстрелянная машина скорой помощи. Иллюстративное фото: trybuna.sumy.ua

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что российские захватчики обстреляли машину скорой помощи в Белозерской громаде. Пострадал водитель автомобиля.

Об этом Александр Прокудин сообщает в Telegram в субботу, 8 июня.

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"В одном из населенных пунктов Белозерской громады оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на бригаду медиков, которые спешили на вызов. У водителя диагностировали взрывную травму и контузию. Фельдшер не пострадала", — отметил Прокудин.

По его словам, водителя с фельдшером эвакуировали в безопасное место.

Глава Херсонской ОВА добавил, что в больницу также попал 50-летний мужчина, попавший под атаку РФ. В результате обстрела у него обнаружили взрывную травму и ранение ноги. Сейчас его дообследуют врачи.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Херсонской ОВА Александра Прокудина

Россия обстреливает Херсонскую область

Напомним, что недавно российские оккупанты обстреляли станцию в Белозерской громаде Херсонской области. В результате атаки без света остались семь населенных пунктов громады.

Также во время обстрела Антоновки Херсонской области враг ранил местного жителя. Мужчина получил осколочное ранение грудной клетки.

Добавим, что в результате удара РФ по Бериславу Херсонской области погиб житель.