РФ обстріляла житловий масив у Бахмуті, загинула дитина
Російські окупанти сьогодні обстріляли житловий масив у Бахмуті Донецької області. Внаслідок чергової атаки загинула дитина та чоловік.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
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Деталі
За даними слідства, 31 січня збройні сили рф зі ствольної артилерії обстріляли житловий масив у Бахмуті. В результаті атаки загинули чоловік та 12-річний хлопчик.
Крім того, поранення різного ступеню тяжкості отримали п'ятеро містян. Постраждалим надається кваліфікована медична допомога. Пошкоджено будівлі магазинів, аптек та інші споруди. Точна кількість постраждалих з'ясовується.
За процесуального керівництва Бахмутської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, у Держприкордонслужбі показали, як зараз виглядає Бахмут. Нині це одна з найгарячіших точок України.
Також ми писали, за 30 січня російські окупаційні війська поранили трьох цивільних осіб у Донецькій області. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Додамо, російські окупаційні війська атакували місто Курахове у Донецькій області. Внаслідок обстрілу поранена одна людина.