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За добу окупанти поранили трьох мирних жителів Донеччини, — голова ОВА

31 січня 2023 09:10
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
За добу окупанти поранили трьох мирних жителів Донеччини, — голова ОВА
Наслідки атаки армії рф по Кураховому
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

За 30 січня російські окупаційні війська поранили трьох цивільних осіб у Донецькій області. Втім, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Про це у своєму Telegram розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Деталі

Так, за інформацією Павла Кириленка, протягом 30 січня росіяни поранили трьох жителів Донеччини: у Костянтинівці, Кураховому та Бахмуті. Наразі через окупацію неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

"Кожен воєнний злочинець буде покараний!", — наголосив голова Донецької ОВА.

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що окупантам через великі втрати критично не вистачає військових госпіталів. Так, у Луганську під потреби російських військових передали два пологові будинки. У звичайних лікарнях місць для розташування поранених військовослужбовців рф уже немає.

Такі "польові госпіталі" для окупантів вже розгорнуті на території пологового будинку міської лікарні № 3 та пологового будинку обласної лікарні.

Вагітних мешканок Луганська із цих медичних закладів вигнали. Для їхніх потреб залишився лише Луганський обласний перинатальний центр. Але там катастрофічно не вистачає місць, і через перезавантаженість медичного закладу створюються несприятливі умови для пологів.

Окрім того, у місті Первомайськ Алчевського району Луганської області в приміщені місцевої школи окупанти розгорнули "польовий шпиталь" для лікування близько 100 військовослужбовців російських військ.

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