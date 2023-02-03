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США оголосили про пакет військової допомоги Україні на 2,2 млрд доларів: що до нього увійде

3 лютого 2023 19:22
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир
США оголосили про пакет військової допомоги Україні на 2,2 млрд доларів
До пакета, зокрема, увійдуть ракети та артилерійські боєприпаси
vladymyr-kozyr.jpg - Володимир Козир

Міністерство оборони США в п'ятницю, 3 лютого, оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на 2,2 млрд доларів. Він, зокрема, включає ракети та артилерійські боєприпаси.

Про це повідомив кореспондент з питань національної безпеки журналу Foreign Policy Джек Деч.

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Деталі

"США надсилають Україні новий пакет військової допомоги на суму 2,2 мільярда доларів, який включає протитанкові ракети Javelin, артилерійські боєприпаси та звичайні ракети та ракети великої дальності для HIMARS", — йдеться у повідомленні.

Таким чином військова допомога США Україні з моменту повномасштабного вторгнення росії досягла 29,3 мільярда доларів.

Журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш опублікував повний список озброєння в новому пакеті допомоги:

  • додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS;
  • додаткові 155-мм артилерійські снаряди;
  • додаткові 120-мм мінометні снаряди;
  • 190 кулеметів для боротьби з дронами;
  • 181 бронемашина з протимінним захистом (MRAP);
  • 250 систем Javelin;
  • 2 тисячі протитанкових ракет;
  • протипіхотні міни Claymore;
  • зимове спорядження тощо;
  • два комплекси ППО HAWK;
  • зенітна зброя та боєприпаси;
  • обладнання для інтеграції західних радарів, ракет і ППО до української системи ППО;
  • обладнання для підтримки української системи ППО;
  • засоби для боротьби з дронами;
  • чотири радари;
  • 20 радарів для захисту від мінометного обстрілу, запчастини для інших радарів;
  • безпілотники Puma;
  • високоточні ракети;
  • медикаменти;
  • обладнання для захищених комунікацій тощо.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.

Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за передачу Україні танків Leopard. За словами гаранта, цей крок — зелене світло усім іншим партнерам щодо аналогічної зброї.

Тоді ж з промовою виступив і президент США Джо Байден, який оголосив про 31 танк Abrams для України.

Також міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Мадрид готовий надати Україні танки Leopard 2 німецького виробництва. Техніка буде передана після того, як Німеччина надасть на це згоду.

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