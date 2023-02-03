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США надішлють Україні бомби наземного базування із GPS-наведенням: коли відбудеться перше постачання

3 лютого 2023 12:35
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Бомби наземного базування для України — США підготувало новий пакет допомоги
Перші постачання, як очікується, триватимуть близько дев'яти місяців
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

США передадуть Україні нову ракету наземного базування з бомбовим наконечником виробництва Boeing, вона увійде до чергового пакету військової допомоги Києву. Це замовлення стане першим продажем зброї. 

Про це пише Bloomberg.

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"Гібридна зброя великої дальності поєднує в собі два перевірені пристрої: авіабомбу малого діаметра, керовану супутниками GPS, яка зараз широко використовується, і армійську ракету, що вже експлуатується українськими військами", — пише видання.

Журналісти зазначають, що нове обладнання, як і будь-яке інше, надане Сполученими Штатами, не буде розгорнуте в Україні найближчим часом. Перші постачання, як очікується, триватимуть близько дев'яти місяців.

Ракети будуть оплачені з 1,75 млрд доларів у рамках, виділених у рамках Ініціативи сприяння безпеці України. Неназване джерело видання серед американських чиновників заявило, що спочатку на ракети від Boeing буде виділено не більше 200 млн доларів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час пресконференції заявив, що Польща може передати винищувачі F-16 для України. Та є одна умова — все має відбуватися у координації з іншими країнами НАТО.

Додамо, раніше стало відомо, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.

Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за передачу Україні танків Leopard. За словами гаранта, цей крок — зелене світло усім іншим партнерам щодо аналогічної зброї.

Тоді ж з промовою виступив і президент США Джо Байден, який оголосив про 31 танк Abrams для України.

Також міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Мадрид готовий надати Україні танки Leopard 2 німецького виробництва. Техніка буде передана після того, як Німеччина надасть на це згоду.

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